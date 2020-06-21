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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«5 جنيهات لتسليم أرقام الجلوس».. إيقاف معلمة بالبحيرة وإحالتها للنيابة

الأحد 21/يونيو/2020 - 12:20 م
اللواء هشام امنة
اللواء هشام امنة محافظ البحيرة
البحيرة معوض هويدى
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قرر اللواء هشام امنة محافظ البحيرة إيقاف معلمة بقسم الملابس الجاهزة بمدرسة الثانوية الفنية للبنات بدار المعلمات بإدارة بندر دمنهور التعليمية ثلاثة أشهر عن العمل مع إحالتها للنيابة الإدارية لتحصيل مبالغ مالية من الطالبات متمثلة فى 5 جنيهات نظير تسليمهن ارقام الجلوس و15 جنيها نظير ضباطة الجيبة الخاصة بالامتحان.

جاء ذلك بناء على المذكرة المعروضة من الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم والمتصمنة أن ما تمر به البلاد ما تمر به البلاد في الفترة الراهنة يتطلب تضافر جهود كافة طوائف الشعب والوقوف جنبًا إلى جنب لعبور تلك الأزمة الراهنة.

كما أشار وكيل الوزارة خلال المذكرة أنه يحظر تحصيل أى مبالغ مالية تحت أى مسمى طبقًا لتعليمات وزير التربية والتعليم وهو ما يتنافى مع أخلاقيات المهنة والتى يتعين على شاغلها أن يترفع عن صغائر الأعمال وأن يسلك في تصرفاته سلكًا يتفق والإحترام الواجب مما يجعله مثلًا وقدوة.

وأن المخالفة وفقًا للقانون تنهض كلما سلك العامل سلوكًا معينًا ينطوى على إخلال بكرامة الوظيفة أو لا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف وإستقامة وبعدًا عن مواطن الريب ومن ثم يتعين عليه ألا يقدم على أى تصرف يمس كرامته،وأن ما اقدمت عليه المعلمة هو أمرًا غاية في الخطورة وهو ما يستوجب معه أخذه بالشدة الرادعة ليكون عبرة لغيره ممن يفكر في إرتكاب مثل تلك الأمور.

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