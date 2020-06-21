4 سرنجات تحبس ممرضة في «قصر العيني» سنة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة ممرضة بقصر العيني بالحبس سنة مع الشغل وتغريمها مبلغ ٨٠ ألف جنيه بتهمة اختلاس سرنجات بقيمة ٨٠ ألف جنيه.صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد ووجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد.كشف قرار الإحالة قيام المتهمة "آية الله. أ" بصغتها موظفة عمومية "فني تمريض بوحدة الأطفال المبتسرين وحديثي الولادة بمستشفى أمراض النساء والتوليد بمستشفيات جامعة القاهرة" اختلست اجهزة ومعدات وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها بأن اختلست 4 سرنجات محاليل ماركة أتوم المبينة وصفًا بالأوراق والبالغ قيمتها ٨٠ ألف جنيه والمملوكة لجهة عملها سالفة الذكر والمسلمة إليها بسبب وظيفتها فاحتبستها لنفسها بنية تملكها وأضاعتها على ملك جهة عملها على النحو المبين بالتحقيقات.استمعت النيابة العامة إلى أقوال عبدالعزيز عبدالنور، محاسب بإدارة المخزون السلعي مستشفيات جامعة القاهرة، أنه بناء على انتدابه من النيابة العامة على رأس لجنة لجرد عهدة المتهمة حال كونها ممرضة بقسم الأطفال المبتسرين وحديثي الولادة بمستشفى النساء والتوليد التابع لمستشفي قصر العيني اختلست 4 سرنجات محاليل ماركة أتوم وجدوا في حيازتها بسبب وظيفتها والبالغ قيمتها ٨٠ ألف جنيه.