استمرار عمليات التعقيم بقرى إسنا جنوب الأقصر (صور)

تواصل سلطات مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، عملية تعقيم وتطهير القرى، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ولتطهير وتعقيم كافة المنشآت والشوارع على مستوى مدن ومراكز المحافظة.من جانبه أوضح محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه جرى بالتنسيق مع جميع الجهات، رش وتعقيم جميع المناطق الحيوية بالمدينة والقرى، وتقوم الأجهزة التنفيذية بأعمال رش وتعقيم بشوارع المعلا، وعدد من الشوارع والأماكن العامة.وأكد أن حملات النظافة ما زالت متواصلة بجميع القطاعات بالمدينة، وذلك للتأكد من تفريغ جميع الحاويات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمركز وقسم النظافة والحملة الميكانيكية.وأشار إلى أنه تم رفع الأتربة والمخلفات الصلبة بشارع أحمد عرابي وتمهيد الطريق بالجليدر والتأكد من تفريغ جميع الحاويات بالشوارع ورفع التراكمات على جانبي الطريق.