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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عاطل بـ100 طربة حشيش في الإسماعيلية

الأحد 21/يونيو/2020 - 12:16 م
حشيش
حشيش
مريم جبل _عمرو المزيدي
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نجح رجال قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة بحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية عاطل تخصص فى الإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من دائرة مركز شرطة الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية، أمكن ضبطه وبحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة 700000 جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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