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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

المحرصاوي لـ «معهد أزهري»: تليفوني في جيبي وجهاز التفتيش مش شغال

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:14 ص
أميرة العناني - تصوير علاء أحمد
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توجه الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إلى معهد الدكتور طلعت السيد الأزهري، الذي تجرى فيه امتحانات الثانوية الأزهرية، للاطمئنان على سير الامتحانات والتشديد على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وضرورة الحرص على التباعد الاجتماعي والتعقيم والتطهير.

وفي أثناء دخول المحرصاوي مقر اللجان، خضع لاختبار قياس درجة الحرارة، ومن ثم إلى جهاز التفتيش الذي تبين أنه معطل، وعلق رئيس الجامعة قائلا:« تليفوني في جيبي والجهاز مش شغال»، مشددا على ضرورة كشف عطل الجهاز وإصلاحة في الحال.
الدكتور محمد المحرصاوي
الدكتور محمد المحرصاوي
الدكتور محمد المحرصاوي
الدكتور محمد المحرصاوي
الدكتور محمد المحرصاوي
الدكتور محمد المحرصاوي

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