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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

43 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:08 ص
كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين
أ.ش.أ
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 41 في محافظة الخليل، وإصابة في نابلس، وأخرى في طولكرم.

وأضافت الكيلة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن حصيلة الإصابات في فلسطين 1022 إصابة، مشيرة إلى أن الوزارة أجرت خلال الـ24 ساعة الماضية 2350 فحصًا مخبريًا لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس.

وأهابت الكيلة، المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الوزارة، والتقيد بإجراءات الوقاية والسلامة لحماية أنفسهم، وعائلاتهم، والشعب خاصة الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن العامة، مؤكدة أن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة، باستثناء حالة واحدة في محافظة الخليل، احتاجت إلى الدخول لقسم العناية المكثفة.

وأوضحت أنه تم إصدار تعليمات بإعادة فتح جميع مراكز العزل والعلاج في جميع المحافظات، كما تم إعادة افتتاح أقسام الطوارئ والكلى في مستشفى الخليل الحكومي بعد تعقيمها، فيما ستتم إعادة سحب العينات للمرضى المقيمين داخل مستشفى نابلس التخصصي وللطواقم الطبية، وفي حالة كانت نتائجهم سلبية سيغادرون المستشفى إلى منازلهم للحجر لمدة 14 يومًا، وسيتم تعقيم المستشفى، وإعادة فتحه أمام الجمهور.

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