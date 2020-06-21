محافظ الدقهلية بعد الاشتباه بإصابة طالبه بكورونا: «كويسة ورجعت الامتحان»

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، سلامة إحدى الطالبات بلجنة بإحدى مدارس مركز أجا بعد الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة تحري الجميع للدقة والمصداقية في تناول الأخبار خاصة ما يتعلق منها باصابات فيروس كورونا وسير الامتحانات لعدم تشتيت أبناءنا وبناتنا الطلاب والطالبات.ومن جهته، أكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن الطالبه تم الاشتباه فى إصابتها بفيروس كورونا ونقلها لمستشفى أجا المركزى وبالفحص تبين سلبيه التحاليل، مشيرًا إلى أنه تم إعادتها لاستكمال الامتحان.وانطلقت اليوم الأحد، امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 20192020، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اتمام الاستعدادات النهائية في المدارس لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية وتوزيع أدوات التعقيم والوقاية اللازمة على لجان السير في جميع أنحاء الجمهورية.ويؤدى الطلاب اليوم، امتحان اللغة العربية فقط، بعد خروج مادة التربية الدينية من الجدول، بقرار من وزارة التربية والتعليم، على أن يبدأ الامتحان 10 صباحا ولمدة 3 ساعات.وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل.ويتسلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.