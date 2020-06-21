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الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

4 آلاف عالق يصلون القاهرة على متن 39 رحلة اليوم

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:47 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
فاتن غلاب
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يستقبل مطار القاهرة الدولي على مدار اليوم الأحد، 39 رحلة طيران استثنائية، ما بين رحلات ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها نحو 4 آلاف راكبا مصريا من العالقين بدول الخارج منذ وقف الطيران، بسبب فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن رحلات العالقين القادمة من الخارج اليوم، تكون من عدة دول منها، دول الخليج من الكويت والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، وعمان وعدد من الرحلات القادمة من دول أوروبا، تسيرها شركات طيران دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران وشركة اير كايرو، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، لنقل العالقين بدول الخارج.

ويخضع جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وتستأنف وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية إلى جميع المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو القادم، وفقا لضوابط وإجراءات وقائية معينة أقرتها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة الركاب القادمين والمسافرين، وذلك بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

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