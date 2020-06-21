بث مباشر لظاهرة كسوف الشمس
الأحد 21/يونيو/2020 - 10:40 ص
ياسمين عباسطباعة
يقدم موقع "الدستور" بثا مباشرا لظاهرة كسوف الشمس، والذي تزامن مع نهاية شهر شوال وعند اقتران شهر ذي القعدة لعام 1441هـ، وهو ثالث ظاهرة من ظواهر الخسوف والكسوف خلال عام 2020ـ وأول كسوف بهذا العام.
وبدأت مراحل الكسوف الجزئي في القاهرة في تمام 6:25 صباحًا وكانت ذروته في 7:20، علما بأن الأيام الأولى لمولد القمر تُعتبر أفضل الأوقات في الشهر بمراقبة ورصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية لغياب القمر اضغط هنا
وبدأت مراحل الكسوف الجزئي في القاهرة في تمام 6:25 صباحًا وكانت ذروته في 7:20، علما بأن الأيام الأولى لمولد القمر تُعتبر أفضل الأوقات في الشهر بمراقبة ورصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية لغياب القمر اضغط هنا