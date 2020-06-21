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الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وصول 175 عالق مصرى قادما من الاردن الى مطار القاهرة

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:35 ص
مصريين عائدين
مصريين عائدين
محمود السعدى
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استقبل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الاحد، 175 عالقا مصريا قادمين من الأردن، على متن طائرة شركة «اير كايرو» التابعة لوزارة الطيران المدنى، وذلك فى اطار الجسر الجوى الذى تسيره الوزارة لنقل الاف العالقين بالخارج والراغبين فى العودة الى ارض الوطن، عقب انتشار وتفشى فيروس كورونا "كوفيد 19 " بمختلف انحاء العالم، بالتنسيق مع وزارتى الخارجية والهجرة والسفارات المصرية بالخارج.

وخضع المصريين القادمين على متن الطائرة لإجراءات الكشف الطبى عبر أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولي، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة علي جميع الركاب القادمين بصالة الوصول، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما متتاليا، تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.

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