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الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

48 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:07 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 48 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد الاصابات في البلاد إلى 12،421 حالة.

وقال مركز تدابير الحجر الصحي الكوري الجنوبي في بيان له (نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية على موقعها الالكتروني) إن ارقام اليوم تمثل انخفاضا قدره 19 حالة عن اليوم السابق له، غير أن حالات العدوى الجماعية تستمر في العاصمة "سول" وضواحيها، وتظهر حالات الإصابة بصورة متفرقة في جميع أنحاء البلاد.

ومن بين الـ48 حالة الجديدة، جاءت 40 حالة من انتقال العدوى محليا، و8 حالات من الخارج.

وأضاف المركز أن عدد حالات الوفاة في كوريا الجنوبية يبلغ حتى الآن 280 حالة من دون تسجيل وفيات جديدة خلال يوم أمس.

كما ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 12 حالة وبلغ حتى الأن 10،868 حالة، بينما زاد عدد المرضى الخاضعين للعلاج بمقدار 36 شخصا ليبلغ 1،273 شخصا، من بينهم يوجد 480 شخصا في سول و351 شخصا في إقليم كيونج كي و160 شخصا في مدينة إنتشون.

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