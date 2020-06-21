رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بيع جيتار كورت كوبين عضو فرقة نيرفانا مقابل 6 ملايين دولار

الأحد 21/يونيو/2020 - 07:41 ص
جيتار كورت كوبين
جيتار كورت كوبين
وكالات
طباعة
قالت دار مزادات جوليان بكاليفورنيا، إن جيتارًا عزف عليه كورت كوبين أثناء أدائه مع فرقة نيرفانا الموسيقية بيع بمبلغ قياسي قدره 6 ملايين و10 آلاف دولار.

وعرض الجيتار الكهربائي "مارتن دي 18 إي" الذي يعود لعام 1959 في المزاد كجزء من معروضات "أيقونات الموسيقى" في المزاد الذي استمر يومي الجمعة والسبت، حسبما أفادت وكالة أنباء« فرانس برس».

وقالت دار المزادات، ومقرها بيفرلي هيلز، إن المبلغ يمثل رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا مقابل جيتار.

ولعب كوبين على الآلة الموسيقية خلال ظهوره في السلسلة التلفزيونية "إم تي في أنبلوجد" في نيويورك عام 1993 فيما يعتبر الأداء الأكثر شهرة لفرقة موسيقى الجرنج.

يشار أنه في العام الماضي، بيعت سترة كوبين الخضراء الزيتوني والتي ارتداها في نفس الحفل عام 1993 بمبلغ قياسي بلغ 334 الف دولار.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من الإعلامى خالد أبوبكر بعد إعلان الأزهر مقاطعة برنامجه

وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

محمد الباز: معركة ليبيا أكثر خطورة من أزمة سد النهضة

«شاومينج» لطلاب 3 ثانوى: «محدش يرجع يقولنا اتنصب عليا»

الصور

image description

الرئيس السيسى يشهد اصطفاف قوات المنطقة الغربية العسكرية

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

الأكثر قراءة

الجيش الليبي: القاهرة قادرة على ردع تركيا

السيسي لرجال القوات المسلحة: كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل مصر أو خارجها (فيديو)

خطاب مصر لمجلس الأمن: إثيوبيا تسعى لملء وتشغيل سد النهضة دون أي تدابير حماية

«شاومينج»: سنستعين بمعلمين لحل امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة

إنفوجراف

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

أيام زمان

حكاية زواج مديحة يسري ومصطفى والي.. "رمتها الصدف لليونان فأعجب بها.. والمصيف رقاه إلى مرتبة الزوج"

مشاهد منسية (3).. أسرار خناقة أحمد زكي ونادية الجندي: «زوجها ضربه»

«نكل بي لغيرته من نجاحي».. لبنى عبدالعزيز علمت خبر طلاقها من مانشيتات الجرائد

مريم فخر الدين.. حجزت الضرائب على شقتها وزوجها يمتلك أحدث السيارات

نجم الساعة

مشاهد منسية (3).. أسرار خناقة أحمد زكي ونادية الجندي: «زوجها ضربه»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

بيع جيتار كورت كوبين عضو فرقة نيرفانا مقابل 6 ملايين دولار

تردد قناة مصر التعليمية 2020 على "نايل سات"

خطوات تحميل تطبيق الصور FaceApp لتحويل الرجل إلى أنثى والعكس

5 وصايا للتغلب على مخاوف مرحلة التعايش مع كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحرة.. بعد أن أكلت بثدييها!
د. رائد العزاوى
جيش مصر.. مواقف الشرف والعز من ليبيا
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية الأمريكية (2)
بسنت حسن
احنا بتوع الكورونا
المزيد

الثقافة

بلبولة بعد فوزه بجائزة الدولة في التفوق: «الشعر أعطاني لأنني أخلصت له»

مشروع كلمة للترجمة يصدر كتاب «الكون: استكشاف عالم الفلك»

إسلام البحيري: السيسي رجل عظيم بقدر مكانة مصر الكبيرة

لجنة المسرح عن فوز «الرملي» بجائزة النيل: الاختيار الذي طال انتظاره