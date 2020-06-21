حملة ترامب تجمع تبرعات قيمتها 74 مليون دولار فى مايو

قالت حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ترامب واللجنة الوطنية الجمهورية جمعا تبرعات بلغت 74 مليون دولار في مايو، وهو ما يقل عما جمعه جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة خلال نفس الشهر.ويمثل هذا المبلغ صعودًا من 617 مليون دولار تم جمعها في أبريل، كما يأتي جمع هذه التبرعات مع استعداد الرئيس لعقد أول فعالية رئيسية في حملته الانتخابية منذ أن أدت جائحة فيروس كورونا لى وقف معظم الحملات بتجمع حاشد في توسلا بأوكلاهوما.وصعد بايدن نائب الرئيس السابق من جمع التبرعات في الأشهر الأخيرة منذ أن أصبح المرشح الفعلي للحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة التي تجري في الثالث من نوفمبر.وحقق بايدن تقدما على ترامب في استطلاعات الرأي العامة بسبب أزمتي جائحة فيروس كورونا والاضطرابات الأهلية بسبب وحشية الشرطة في مدن أمريكية كثيرة.وجمع بايدن واللجنة الوطنية الديمقراطية في مايو 80.8 مليون دولار في أكبر مبلغ يتم جمعه خلال شهر واحد ومع ذلك استمر تفوق ترامب المالي على بايدن وذلك طبقا لإقرارات قدمتها الحملتان بشكل منفصل.