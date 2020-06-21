أقل من 600 وفاة بكورونا فى الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

سجّلت الولايات المتّحدة أقلّ من 600 وفاة إضافيّة ناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، وفق إحصاء أعدّته جامعة جونز هوبكنز.وأحصت الجامعة التي تُعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس، 568 وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة.وهذا اليو هو العاشر على التّوالي الذي تنخفض فيه حصيلة الوفيات في البلاد إلى ما دون الألف، على الرّغم من أنّ الولايات المتّحدة تبقى، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّرًا من جائحة (كوفيد-19)، سواء على صعيد الإصابات (2.251.205 إصابات) أو على صعيد الوفيات (119.654 وفاة).وبعدما كانتا البؤرة الأساسية لـ(كوفيد-19) في الولايات المتحدة، نجحت نيويورك ونيوجيرسي في السيطرة على الوباء، لكنّ كورونا انتقل باتجاه الشمال الشرقي والغرب والجنوب وهو يتفشّى حاليًا بوتيرة متسارعة في حوالى 20 ولاية أمريكية.ونجحت الولايات المتحدة لفترة وجيزة في خفض عدد الإصابات الجديدة إلى ما دون 20 ألف إصابة يوميًا لكنّ هذا العدد عاود الارتفاع منذ أيام متخطّيًا عتبة الـ30 ألف إصابة.