«صحة الدقهلية»: اتخذنا كافة الإجراءات الوقائية لتطهير مقار لجان امتحانات الثانوية

قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ومراجعة كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة بمقرات لجان الثانوية العامة التي تنطلق اليوم الأحد تمهيدًا لاستقبال أبنائنا وبناتنا الطلاب.وأكد «مكي» على قيام فرق من إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بتطهير كافة المنشآت ومقرات عقد الاختبارات والتأكد من توافر كافة الستلزمات، وإعلان حالة التأهب القصوى بكافة المستشفيات والإدارات الصحية.وأضاف أنه أعطى تعليمات مشددة لمديري الإدارات الصحية والوحدات التابعة لها بضرورة الالتزام بالتشديد على وجود الزائرة الصحية في الصباح الباكر قبل انعقاد الجنة بوقت كاف، والإشراف على تأمين الطلبة وارتدائهم الماسك وتأمين القائمين على العمليه الإشرافية والتصحيحيه طبيًا، ولا مانع من استخدام المراوح والتكييفات.وأشار إلى أن الفئة العمرية للطلاب هي الأقل في نسبة الإصابة والوفاة، مؤكدًا على ضرورة التنسيق التام بين الإدارات الصحيه والتعليمية وفتح قنوات اتصال لإزالة أي معوقات من شأنها تعطل سير الامتحانات.وتنطلق اليوم امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية بمادة اللغه العربية، حيث يؤدي الامتحانات بالدقهلية 47 ألفًا و732 طالب وطالبة داخل 156 لجنة من ضمنهم لجنة المكفوفين، ولجنة سجن جمصة، ولجنة المتفوقين، ولجنة مستشفى الأورام، بالإضافة إلى أداء 227 طالبًا و222 طالبة لامتحانات الدبلومة الأمريكية.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.