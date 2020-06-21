«صحة الدقهلية»: اتخذنا كافة الإجراءات الوقائية لتطهير مقار لجان امتحانات الثانوية
الأحد 21/يونيو/2020 - 07:18 ص
عمرو الحوتىطباعة
قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ومراجعة كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة بمقرات لجان الثانوية العامة التي تنطلق اليوم الأحد تمهيدًا لاستقبال أبنائنا وبناتنا الطلاب.
وأكد «مكي» على قيام فرق من إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بتطهير كافة المنشآت ومقرات عقد الاختبارات والتأكد من توافر كافة الستلزمات، وإعلان حالة التأهب القصوى بكافة المستشفيات والإدارات الصحية.
وأضاف أنه أعطى تعليمات مشددة لمديري الإدارات الصحية والوحدات التابعة لها بضرورة الالتزام بالتشديد على وجود الزائرة الصحية في الصباح الباكر قبل انعقاد الجنة بوقت كاف، والإشراف على تأمين الطلبة وارتدائهم الماسك وتأمين القائمين على العمليه الإشرافية والتصحيحيه طبيًا، ولا مانع من استخدام المراوح والتكييفات.
وأشار إلى أن الفئة العمرية للطلاب هي الأقل في نسبة الإصابة والوفاة، مؤكدًا على ضرورة التنسيق التام بين الإدارات الصحيه والتعليمية وفتح قنوات اتصال لإزالة أي معوقات من شأنها تعطل سير الامتحانات.
وتنطلق اليوم امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية بمادة اللغه العربية، حيث يؤدي الامتحانات بالدقهلية 47 ألفًا و732 طالب وطالبة داخل 156 لجنة من ضمنهم لجنة المكفوفين، ولجنة سجن جمصة، ولجنة المتفوقين، ولجنة مستشفى الأورام، بالإضافة إلى أداء 227 طالبًا و222 طالبة لامتحانات الدبلومة الأمريكية.
وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).
وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
وأكد «مكي» على قيام فرق من إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بتطهير كافة المنشآت ومقرات عقد الاختبارات والتأكد من توافر كافة الستلزمات، وإعلان حالة التأهب القصوى بكافة المستشفيات والإدارات الصحية.
وأضاف أنه أعطى تعليمات مشددة لمديري الإدارات الصحية والوحدات التابعة لها بضرورة الالتزام بالتشديد على وجود الزائرة الصحية في الصباح الباكر قبل انعقاد الجنة بوقت كاف، والإشراف على تأمين الطلبة وارتدائهم الماسك وتأمين القائمين على العمليه الإشرافية والتصحيحيه طبيًا، ولا مانع من استخدام المراوح والتكييفات.
وأشار إلى أن الفئة العمرية للطلاب هي الأقل في نسبة الإصابة والوفاة، مؤكدًا على ضرورة التنسيق التام بين الإدارات الصحيه والتعليمية وفتح قنوات اتصال لإزالة أي معوقات من شأنها تعطل سير الامتحانات.
وتنطلق اليوم امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية بمادة اللغه العربية، حيث يؤدي الامتحانات بالدقهلية 47 ألفًا و732 طالب وطالبة داخل 156 لجنة من ضمنهم لجنة المكفوفين، ولجنة سجن جمصة، ولجنة المتفوقين، ولجنة مستشفى الأورام، بالإضافة إلى أداء 227 طالبًا و222 طالبة لامتحانات الدبلومة الأمريكية.
وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).
وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.