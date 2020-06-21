الصين تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الصين اليوم الأحد عن تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الوقت الذي تواصل فيه بكين محاربة تفشي جديد للمرض متمركز في أكبر سوق زراعي في المدينة.وذكرت السلطات الصحية في الصين أن من بين الحالات الجديدة، تم الإبلاغ عن 22 حالة في بكين وثلاث في مقاطعة خبي المحيطة بها.وتم الإبلاغ عن حالة واحدة قادمة من الخارج فى مقاطعة فوجيان جنوب شرق الصين.كما تم الإبلاغ عن 227 حالة إصابة بالفيروس في العاصمة منذ 11يونيو الجاري، عندما تم تتبع مجموعة من الإصابات جرت بسوق شينفادي للجملة.ومنذ ذلك الحين اتخذت المدينة خطوات صارمة لاحتواء تفشي المرض، وإجراء فحوصات جماعية، وإغلاق المدارس، وفرض الاغلاق على الأحياء، وحظر كل السفر غير الضرور.