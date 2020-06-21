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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اليوم.. 7004 طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة فى الأقصر

الأحد 21/يونيو/2020 - 07:14 ص
لجنة امتحانات الثانوية
لجنة امتحانات الثانوية العامة
الأقصر – هدى الأمير
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يؤدي، اليوم الأحد، 7004 طالب وطالبة موزعين على 25 لجنة مجهزة على مستوى محافظة الأقصر امتحانات الثانوية العامة للدور الأول للعام الدراسي 2019 2020، وسط تأمين من قوات الشرطة للجان من الخارج، إلى جانب الدفع بسيارة إسعاف أمام كل لجنة.

وقال الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إن المديرية اتخذت عددًا من الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع سلطات المحافظة بإشراف من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرفع معدلات التعقيم إلى أعلى مستوى لها، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، وتجنبهم الإصابة بعدوى فيروس كورونا.
تحضرات لجان الثانوية
تحضرات لجان الثانوية العامة
وأوضح أنه، تم تشكيل غرف عمليات بمديريات التعليم والصحة وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والصحية بمدن المحافظة لرصد المستجدات أولا بأول ولسرعة التعامل الفوري مع أي أحداث طارئة واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها، كما انه حرص على التأكد على تشغيل بوابات التعقيم أمام أبواب اللجان.

وقال إن، رؤساء مجالس المدن كانوا قد أجروا عدة جولات بالمدارس استهدفت التأكد من الانتهاء من جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية في أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والاستعدادات اللازمة باللجان، وتمام جاهزيتها لاستقبال امتحانات الطلاب والتأكد من وسائل الأمان والحماية باللجان مع وجود التباعد والمسافات بين المقاعد، وتوفير المناخ المناسب والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.
بوابة تعقيم
بوابة تعقيم
وأشار إلى أنه عقد اجتماعًا مع مسئولي الإدارات التعليمية من خلال الفيديو كونفرانس، تناول التأكد على تسليم جميع اللجان الأدوات الخاصة بالحماية من أقنعة وقفازات طبية، وأدوات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة للطلاب والمراقبين، وكذلك التشديد على كافة القائمين على أعمال لجان الامتحانات بتوفير بيئة صحية وآمنة مع الحرص التام على سلامة الجميع من الطلبة والطالبات وأطقم المراقبين والملاحظين بجميع لجان الامتحان على مستوى المحافظة.

وأكد أن، الاجراءات التي اتخذتها مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى ستساهم بشكل كبير في تفادي وقوع أية مشكلات طوال فترة الامتحانات.

وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).
وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

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