طلاب الثانوية العامة يستعدون للتوافد على لجان الامتحانات بـ«الكمامة والجوانتى»

يستعد طلاب وطالبات الثانوية العامة، لبدء التوافد على لجانهم الامتحانية في أول أيام الامتحانات للعام الدراسي 20192020، بأداء امتحان مادة اللغة العربية، حيث يبلغ عدد الطلاب الذين يؤدن الامتحان مايقرب من 653 ألف طالب وطالبة، موزعين في 3133 لجنة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة حفاظًا على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.وقال أحمد دويدار، طالب بالصف الثالث الثانوي، إنه يستعد للنزول إلى اللجنة الآن ومعه الكمامات والمطهر الخاص به، متابعًا: "سوف اتخذ كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بي".وأضاف "أحمد"، في تصريح لـ"الدستور": "أتمنى أن يأتي الامتحان في مستوى جيد بعيدًا عّن التعقيد".وطالبت الوزارة، بضرورة توفير مناخ مناسب للطلاب داخل لجان سير الامتحان والتعامل بهدوء مع الطلاب، والسماح للطلاب باستخدام الكمامات الطبية الخاصة بهم، حال رفضهم استخدام الكمامات الطبية التي يتم توزيعها عليهم داخل لجان سير الامتحان، فضلًا عن السماح للطلاب باصطحاب المتعلقات الشخصية (الوقائية فقط) داخل اللجان "المناديل- زجاجات المياة- المطهرات- الواقي البلاستيكي" مع تسليمهم المستلزمات الطبية الوقائية المقرر صرفها لهم.وشددت على ضرورة عدم تداول الأدوات الشخصية للملاحظين داخل لجان سير الامتحان فيما بينهم وبين الطلاب ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة عند تسليم واستلام الملاحظين لكراسات الامتحان من وإلى الطلاب.كما يتم تسليم الطلاب بوكليت مادتي التربية الدينية والأقتصاد والأحصاء، بعد الانتهاء من امتحان مادة اللغة العربية، ليتم الأجابة عليهم بالمنازل، وتسليمه وفق الجدول المعد للتسليم.جدير بالذكر، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات يبلغ 652 ألف و289 طالب وطالبة، يؤدون امتحاناتهم لمدة 10 أيام طبقا للجدول الجديد في 3313 لجنة امتحانية أساسية تضم الفرعية 56 ألف 591 لجنة فرعية، كما سيتم استخدام عدد 16 ألف و575 جهاز لقياس درجة حرارة الطلاب، وتوزيع ٣٤ مليون و37 ألف و829 كمامة على الطلاب بشكل يومي بمختلف محافظات مصر.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.