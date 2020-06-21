حالات الإصابة بـ«كورونا» تتجاوز 8.81 مليون على مستوى العالم

أشارت الإحصائيات الأخيرة إلى أن أكثر من 8.81 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 462960 شخصًا توفوا جراء الفيروس.وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر عام 2019.وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 119630 حالة وفاة، ومليوني و263791 حالة إصابة، وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 49976 حالة وفاة ومليون 67579حالة إصابة، كما جاءت روسيا في المركز الثالث مسجلة 8002 حالة وفاة و576952حالة إصابة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.