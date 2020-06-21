حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 21 يونيو 2020

الحمل:



الثور

الجوزاء:



السرطان:



الأسد:



العذراء:



الميزان:



العقرب:



القوس:



الجدي:



الدلو:



الحوت:



مهنيًا: لا تقدم على عملية مالية ولا توقع على عقد، فالقمر معاكس وينذر بانهيار بعض الاتفاقات.عاطفيًا: قد تلتقي الحب إذا كنت مسافرًا، أو تعرف علاقة عابرة لكنها صاخبة وتؤدي إلى ارتباط جدي.صحيًا: تتاح لك فرص الاتصال بجماعات فاعلة وربّما تخطّط لسفر بغية الترفيه عن نفسك.مهنيًا: تحسّن أوضاعك وحضورك الذهني يسهمان إلى حدّ كبير في رفع قدراتك للتكيّف مع كل الأمور.عاطفيًا: مهما حاول بعضهم النيل منك أو تشويه صورتك أمام الشريك، فإنّهم لن ينجحوا في مسعاهم لأنك صلب ومتمكن.صحيًا: حاول أن تسيطر على انفعالاتك وأن تضبط أعصابك قدر المستطاع، ووفّر جهودك للنشاطات المفيدة لصحتك.مهنيًا: يعلن هذا اليوم عن انطلاقة جديدة، وتبدواتصالاتك ناجحة جدًا وتتخذ بعدًا جديدًا، ما يشعرك بالقوة.عاطفيًا: مهمة صعبة تنتظرك لإقناع الشريك بوجهة نظرك، فحاول أن تواجه الأمور بهدوء ولا تتسرع في التقدير.صحيًا: تخوض مغامرة تعكّر وضعك الصحي بعض الشيء، لكنك سرعان ما تستعيد عافيتك.مهنيًا: تبحث عن جديد وتحديث وتوسيع الآفاق، ما يرتّب نتائج إيجابية، ولكن النصيحة لك بعدم القيام باستثمارات مجازفة.عاطفيًا: تسمح لك الظروف بتخطي الكثير من الحواجز التي حالت دون لقاء الشريك أو المصالحة في المدة الأخير على الرغم من تدخل الكثير من سعاة الخير.صحيًا: يوم مهمّ للمشاركة في مختلف الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات بغضّ النظر عن مضمونها.مهنيًا: تتأخر بعض الاستحقاقات أو تصطدم بسوء تفاهم وعدم انسجام، قد تماطل في مشروع ما، أو تعاني مماطلة.عاطفيًا: نسّق مع الشريك لسفرة إلى احدى الدول، وخصوصًا بعدما مررت بإرهاق وجهد لإنجاز مشروع مهم.صحيًا: كما تولي الشأن المهني والعاطفي الاهتمام اللازم، يجب الاهتمام بالوضع الصحي.مهنيًا: تفيض حيوية ونشاطًا، وتحاول أن تسبغ هذا الواقع على محيطك من خلال تشجيع الجميع على القيام بالحركة الدائمة.عاطفيًا: تعامل بتواضع مع الشريك ولا داعي إلى التباهي، استمع إليه فقد تعجبك آراؤه وتطلعاته نحو مستقبل علاقتكما.صحيًا: تشعر بين حين وآخر بصداع مزعج يجعلك عاجزًا عن القيام بأي حركة، استشر طبيبك.مهنيًا: تشهد أوضاعك المهنية تراجعًا وتأخيرًا في سير الأعمال، وقد تواجه تأخيرًا في المعاملات والمراجعات والمفاوضات.عاطفيًا: انظر إلى المستقبل بعين الأمل والتفاؤل تجاه الحبيب بعدما أوضح نياته تجاهك، فافعل الأمر نفسه تجاهه وكن صريحًا معه إلى أقصى حد.صحيًا: إذا شعرت ببعض الآلام في القلب، يستحسن أن تستشير طبيبك فورًا.مهنيًا: مواجهة الصعوبات اليوم توفّر لك ظروفًا أفضل وأكثر استقرارًا للغد، والتفكير في ما يجب عمله للمضي قدمًا في أعمالك.عاطفيًا: تراكم الخلاف مع الشريك، يزيد تعقيد الأمور وقد تصبح المعالجة مستحيلة بينكما، لكن مساعي المصلحين تنجح في رأب الصدع.صحيًا: حذار الميل إلى العدائية اليوم واستفد من الأجواء لخوض نشاطات جديدة.مهنيًا: تعيش يومًا مهمًا يضيء على قضية ما ويوفر لك حظًا لكسبها، ويكون الازدهار هو عنوان المرحلة المقبلة.عاطفيًا: إذا لم تكن صادقًا مع الشريك، من الأفضل ألا تصارحه بمشاعرك تجاهه لأنه قد لا يتفهم الوضع راهنًا.صحيًا: لا تتردد في تنفيذ تمارينك الرياضية، فهي تفيدك كثيرًا من أجل المستقبل.مهنيًا: لا تدع الارتباك يسيطر عليك في العمل، لأنّ ذلك يدفعك إلى ارتكاب هفوات وأخطاء قد تكون مكلفة وغير مبرَّرة.عاطفيًا: تمرّ بيوم متقلب فقد تعاكسك بعض الأمور أحيانا وتنجح بها تارة أخرى وتبذل الكثير من الجهد لتنال رضا الحبيب.صحيًا: لا تحاول رفع أحمال ثقيلة ولا سيما أنك تعاني ألمًا في الظهر وتعالج منه.مهنيًا: أحوالك المادية في تحسّن، وتشعر بالاطمئنان للدخول في مشروع مهني جديد يحقق لك أرباحًا طائلة.عاطفيًا: حاول أن لا تفضح أمرك وأن تحافظ على حميميتك ولا تطلب من الشريك المحافظة على سرّك إذا لم تحافظ أنت عليه.صحيًا: فكّر جيدًا في خطواتك الصحية المستقبلية، واختر المناسب منها والمفيد لك.مهنيًا: يحمل اليك هذا اليوم الاخبار الطيبة والأحداث المميزة، وتؤمن لك الشمس من موقعها في برج السرطان الصديق حظًا غير منتظر.عاطفيًا: توقع الكثير من الأمور المهمة اليوم التي ستكون واعدة وتحمل معها الكثير من المفاجآت السعيدة جدًا.صحيًا: لا تختلق الأعذار كلما عرض عليك القيام بنشاط رياضي وخصوصًا في هذا اليوم.