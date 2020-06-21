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الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 21 يونيو 2020

الأحد 21/يونيو/2020 - 07:32 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
سلمى بدر
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية ليوم الأحد 21 يونيو على النحو التالى:

الحمل:
مهنيًا: لا تقدم على عملية مالية ولا توقع على عقد، فالقمر معاكس وينذر بانهيار بعض الاتفاقات.
عاطفيًا: قد تلتقي الحب إذا كنت مسافرًا، أو تعرف علاقة عابرة لكنها صاخبة وتؤدي إلى ارتباط جدي.
صحيًا: تتاح لك فرص الاتصال بجماعات فاعلة وربّما تخطّط لسفر بغية الترفيه عن نفسك.

الثور:
مهنيًا: تحسّن أوضاعك وحضورك الذهني يسهمان إلى حدّ كبير في رفع قدراتك للتكيّف مع كل الأمور.
عاطفيًا: مهما حاول بعضهم النيل منك أو تشويه صورتك أمام الشريك، فإنّهم لن ينجحوا في مسعاهم لأنك صلب ومتمكن.
صحيًا: حاول أن تسيطر على انفعالاتك وأن تضبط أعصابك قدر المستطاع، ووفّر جهودك للنشاطات المفيدة لصحتك.

الجوزاء:
مهنيًا: يعلن هذا اليوم عن انطلاقة جديدة، وتبدواتصالاتك ناجحة جدًا وتتخذ بعدًا جديدًا، ما يشعرك بالقوة.
عاطفيًا: مهمة صعبة تنتظرك لإقناع الشريك بوجهة نظرك، فحاول أن تواجه الأمور بهدوء ولا تتسرع في التقدير.
صحيًا: تخوض مغامرة تعكّر وضعك الصحي بعض الشيء، لكنك سرعان ما تستعيد عافيتك.

السرطان:
مهنيًا: تبحث عن جديد وتحديث وتوسيع الآفاق، ما يرتّب نتائج إيجابية، ولكن النصيحة لك بعدم القيام باستثمارات مجازفة.
عاطفيًا: تسمح لك الظروف بتخطي الكثير من الحواجز التي حالت دون لقاء الشريك أو المصالحة في المدة الأخير على الرغم من تدخل الكثير من سعاة الخير.
صحيًا: يوم مهمّ للمشاركة في مختلف الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات بغضّ النظر عن مضمونها.

الأسد:
مهنيًا: تتأخر بعض الاستحقاقات أو تصطدم بسوء تفاهم وعدم انسجام، قد تماطل في مشروع ما، أو تعاني مماطلة.
عاطفيًا: نسّق مع الشريك لسفرة إلى احدى الدول، وخصوصًا بعدما مررت بإرهاق وجهد لإنجاز مشروع مهم.
صحيًا: كما تولي الشأن المهني والعاطفي الاهتمام اللازم، يجب الاهتمام بالوضع الصحي.

العذراء:
مهنيًا: تفيض حيوية ونشاطًا، وتحاول أن تسبغ هذا الواقع على محيطك من خلال تشجيع الجميع على القيام بالحركة الدائمة.
عاطفيًا: تعامل بتواضع مع الشريك ولا داعي إلى التباهي، استمع إليه فقد تعجبك آراؤه وتطلعاته نحو مستقبل علاقتكما.
صحيًا: تشعر بين حين وآخر بصداع مزعج يجعلك عاجزًا عن القيام بأي حركة، استشر طبيبك.

الميزان:
مهنيًا: تشهد أوضاعك المهنية تراجعًا وتأخيرًا في سير الأعمال، وقد تواجه تأخيرًا في المعاملات والمراجعات والمفاوضات.
عاطفيًا: انظر إلى المستقبل بعين الأمل والتفاؤل تجاه الحبيب بعدما أوضح نياته تجاهك، فافعل الأمر نفسه تجاهه وكن صريحًا معه إلى أقصى حد.
صحيًا: إذا شعرت ببعض الآلام في القلب، يستحسن أن تستشير طبيبك فورًا.

العقرب:
مهنيًا: مواجهة الصعوبات اليوم توفّر لك ظروفًا أفضل وأكثر استقرارًا للغد، والتفكير في ما يجب عمله للمضي قدمًا في أعمالك.
عاطفيًا: تراكم الخلاف مع الشريك، يزيد تعقيد الأمور وقد تصبح المعالجة مستحيلة بينكما، لكن مساعي المصلحين تنجح في رأب الصدع.
صحيًا: حذار الميل إلى العدائية اليوم واستفد من الأجواء لخوض نشاطات جديدة.

القوس:
مهنيًا: تعيش يومًا مهمًا يضيء على قضية ما ويوفر لك حظًا لكسبها، ويكون الازدهار هو عنوان المرحلة المقبلة.
عاطفيًا: إذا لم تكن صادقًا مع الشريك، من الأفضل ألا تصارحه بمشاعرك تجاهه لأنه قد لا يتفهم الوضع راهنًا.
صحيًا: لا تتردد في تنفيذ تمارينك الرياضية، فهي تفيدك كثيرًا من أجل المستقبل.

الجدي:
مهنيًا: لا تدع الارتباك يسيطر عليك في العمل، لأنّ ذلك يدفعك إلى ارتكاب هفوات وأخطاء قد تكون مكلفة وغير مبرَّرة.
عاطفيًا: تمرّ بيوم متقلب فقد تعاكسك بعض الأمور أحيانا وتنجح بها تارة أخرى وتبذل الكثير من الجهد لتنال رضا الحبيب.
صحيًا: لا تحاول رفع أحمال ثقيلة ولا سيما أنك تعاني ألمًا في الظهر وتعالج منه.

الدلو:
مهنيًا: أحوالك المادية في تحسّن، وتشعر بالاطمئنان للدخول في مشروع مهني جديد يحقق لك أرباحًا طائلة.
عاطفيًا: حاول أن لا تفضح أمرك وأن تحافظ على حميميتك ولا تطلب من الشريك المحافظة على سرّك إذا لم تحافظ أنت عليه.
صحيًا: فكّر جيدًا في خطواتك الصحية المستقبلية، واختر المناسب منها والمفيد لك.

الحوت:
مهنيًا: يحمل اليك هذا اليوم الاخبار الطيبة والأحداث المميزة، وتؤمن لك الشمس من موقعها في برج السرطان الصديق حظًا غير منتظر.
عاطفيًا: توقع الكثير من الأمور المهمة اليوم التي ستكون واعدة وتحمل معها الكثير من المفاجآت السعيدة جدًا.
صحيًا: لا تختلق الأعذار كلما عرض عليك القيام بنشاط رياضي وخصوصًا في هذا اليوم.

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