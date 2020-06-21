ترامب: بايدن كان يعارض قتل قاسم سليمانى والبغدادى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أن المرشح الديمقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن كان يعارض قتل قاسم سليماني والبغدادي، حسبما أفاد موقع "العربية".وأكد "ترامب" خلال كلمته اليوم أمام تجمع أنصاره في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما، أن بايدن لم يقم بأي قرار موفق في السياسة الخارجية.وأضاف ترامب أن المرشح الديمقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن لم ينتقد أيًا من أحداث العنف التي ضربت البلاد، مشيرًا إلى أن بايدن ما زال صامتَا بشأن غوغاء الحزب اليساري.