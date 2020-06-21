ترامب: سجل بايدن على مدى العقود الأربعة الأخيرة حافل بالخيانة

تهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، جو بايدن المرشح الديمقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية أنه لديه سجل حافل بالخيانة، على مدى العقود الأربعة الأخيرة.وأضاف ترامب خلال مؤتمره الانتخابي، قائلًا: "نندهش لكون جو بايدن يميل للصين بدل أن يكون قلبه مع بلاده".وأكد دونالد ترامب أن إيران والصين تريدان أن يفوز بايدن في الانتخابات، كما تسائل: "كيف يصبح بايدن رئيسا وهو صامت بشأن الاعتداء على الأمريكيين؟".