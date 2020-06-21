ترامب: بايدن كان نائبا للرئيس ولم يفعل شيئا

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أن بايدن كان نائبا للرئيس ولم يفعل شيئا، وحسبما أفاد موقع "العربية".وتسائل "ترامب" خلال مؤتمره الصحفي، كيف يصبح جو بايدن رئيسا وهو صامت بشأن الاعتداء على الأمريكيين؟كما أكد الرئيس الأمريكي أن المرشح الديمقراطى المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن لم يعمل على حماية الشعب الأمريكي من الغوغاء والتخريب.جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت مؤخرًا، موجة من الاحتجاجات الغاضبة فى الشوارع الأمريكية، على خلفية وفاة جورج فلويد، وهو مواطن أمريكي من أصول أفريقية على يد شرطي أبيض في مينيابوليس.