ترامب: إذا فزت ستدفع الصين الثمن باهظا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الساعات الأولي من، صباح اليوم الأحد، أنه في حالة فوزه ستدفع الصين الثمن باهظًا، حسبما أفاد موقع "العربية".وقال ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليوم إن، فيروس كوفيد 19 انطلق من الصين ويجدر بنا تسميته الفيروس الصيني.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.