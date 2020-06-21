الشرطة البريطانية تعتقل رجل يشتبه فى ارتكابه جريمة القتل

أعتقلت الشرطة البريطانية في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، رجل عمره 25 عاما للاشتباه بارتكاب جريمة القتل بعد الهجوم في ريدينج، حسبما أفاد موقع " العربية ".والقت شرطة "تايمز فالي" القبض على هذا الرجل للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل.وأشار رئيس المحققين المراقب إيان هانتر، قوة رئيس قسم الجرائم: "لا يتم التعامل مع هذا الأمر حاليًا على أنه حادث إرهابي، لكن الضباط يبقون منفتحين بشأن الدافع وراء الحادث".وأعلنت الشرطة البريطانية منذ ساعات أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في حادث طعن نفذه مهاجم وحيد في حديقة في بلدة ريدينج الإنجليزية، مضيفة أنها لا تعتبر الحادث عملا إرهابيا.