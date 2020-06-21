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الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أكثر من مليونى إصابة بفيروس كورونا فى أمريكا اللاتينية

الأحد 21/يونيو/2020 - 07:10 ص
كورونا فى أمريكا
كورونا فى أمريكا اللاتينية
وكالات
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تخطّى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي عتبة المليوني مصاب، نصفهم في البرازيل حيث حصد الوباء لغاية اليوم أرواح حوالى 50 ألف شخص، وفق تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استنادًا إلى مصادر رسمية.

ومنذ بداية تفشّي الوباء، سُجّل رسميًّا في أمريكا اللاتينيّة ومنطقة البحر الكاريبي ما مجموعه 2.007.621 إصابة بـ"كوفيد-19"، بينها 1.065.579 إصابة في البرازيل التي بلغ عدد ضحايا الفيروس الفتّاك فيها لغاية اليوم 49976 شخصًا.

وأودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقلّ عن 461.665 شخصًا حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استنادًا إلى مصادر رسميّة.

ولا تعكس الأرقام إلّا جزءًا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولًا عدّة لا تجري فحوصًا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولويّة في إجراء الفحوص لتتبّع الذين يحتكّون بالمصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

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