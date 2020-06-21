مقتل 3 أشخاص فى حادث طعن بمدينة ريدينج البريطانية

لقي 3 أشخاص مصرعهم، جراء حادث طعن بمدينة ريدينج جنوبي لندن.ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الحادث وقع في مدينة (ريدنج) البريطانية، حيث شهدت احتجاجات مناهضة للعنصرية.وذكرت الشرطة أنها تتعامل مع "حادث خطير" في حديقة بمدينة ريدنج، فيما هرعت إلى مكان الحادث وباشرت التحقيق فيه.وأغلقت الشرطة المنطقة التي شهدت عمليات الطعن، وحثت الناس على الابتعاد قدر الإمكان.