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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل.. عدد وفيات كورونا يقترب من 50 ألفا

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:27 ص
وفيات كورونا في البرازيل
وفيات كورونا في البرازيل
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 1022 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 49976 شخصًا.

وسجلت السلطات البرازيلية 34666 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى مليون و67 ألفًا و579 شخصًا وتعافي من الفيروس أكثر من 520 ألف شخص.

وكانت البرازيل قد تجاوزت عتبة المليون مصاب بفيروس كورونا يوم الجمعة، بينما يشير الخبراء إلى أن العدد الحقيقي للمصابين قد يكون أكثر من ذلك نظرا للقدرات غير الكافية لإجراء الفحوصات.

ولا تزال البرازيل ثاني أكبر بؤرة لانتشار فيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.

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