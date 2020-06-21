الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 40 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، اليوم الأحد، شديد الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري وعلى السواحل الغربية، وحار على السواحل الشرقية، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، ومعتدل ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، حيث تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.وبالنسبة لحالة الرياح ستكون معتدلة نهارا تنشط أحيانا على القاهرة مثيرة للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة والصحراوية مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية، وستكون نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة غربا، وستكون الرياح معتدلة على السواحل الشرقية.وأفادت هيئة الأرصاد بأن الملاحة البحرية على البحر الأحمر ستشهد اضطرابا، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىالقاهرة 40 25الإسكندرية 38 23وادي النطرون 40 24طنطا 40 24شبين الكوم 39 24دمنهور 39 23بلطيم 39 23مطروح 36 21السلوم 32 21سيوة 41 27بورسعيد 35 24دمياط 40 24الزقازيق 39 25المنصورة 39 24الإسماعيلية 39 25السويس 39 26العريش 36 24رفح 35 23رأس سدر 36 27نخل 34 26نويبع 35 28طابا 34 28كاترين 30 20الطور 32 28شرم الشيخ 38 28الغردقة 38 29مرسى علم 37 29الفيوم 39 25بني سويف 39 25المنيا 39 26أسيوط 39 27سوهاج 39 27قنا 40 30الأقصر 40 30أسوان 41 30إدفو 41 30أبوسمبل 39 29الوادى الجديد 39 30الشلاتين 34 28أبو رماد 34 27حلايب 32 28رأس حدربة 31 27