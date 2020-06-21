بريطانيا تقوم بتعديل قاعدة جديدة لتسريع تعافى الاقتصاد

أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون استعداده للإعلان عن قاعدة "المتر الواحد" للتباعد الإجتماعي، بهدف تسريع تعافي الإقتصاد، حسبما أفادت صحيفة "تلجراف" البريطانية.وأوضحت الصحيفة أن، القاعدة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 4 يوليو وستطبق في جميع الأماكن، بما فيها المكاتب والمدارس والحانات.وسيسمح هذا الإجراء للمواطنين بالحفاظ على مسافة متر واحد عن غيرهم، شرط الالتزام بالكمامات والقيود الصحية.وكان وزير المالية ريشي سوناك قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الحكومة ستراجع بصفة عاجلة قاعدة التباعد الاجتماعي التي تقتضي ترك مسافة مترين بين شخص وآخر في إطار السعي لمساعدة اقتصاد البلاد على التعافي من الانهيار بلغت نسبته 25 بالمئة منذ بدء أزمة كورونا.وقال سوناك إن البيانات أظهرت أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة الربع في مارس وأبريل، وكشفت بمنتهى الوضوح عن حجم الأثر الاقتصادي لإجراءات العزل العام.