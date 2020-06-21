كتلة ستات شباب قد التحدى تشارك فى بحملة إحميها من الختان

قدمت كتلة ستات وشباب قد التحدي، برئاسة النائبة مايسة عطوة وكيل أول لجنة القوي العاملة، ورئيس مجلس إرة جمعية الإصدقاء المتحدين بالمشاركة في حملة «احميها من الختان» تحت هاشتاج يحمل نفس الاسم.وذلك دعمًا للجنة الوطنية للختان برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمراة والمجلس القومي للامومة والطفولةهذا وقد شارك في الحملة سيدات الكتلة، وهم من أطياف مختلفه من المجتمع شخصيات عامة وموظفين وإعلاميين وشبابوتهدف هذه الحملة بالتوعية للقضاء علي الختان، حيث أنها تشمل عدة رسائل، منها ختان البنات مالوش علاقة بأى شريعة سماوية والختان عادة وليس عبادة.يذكر أن بنات كثيرات توفين وهن يختنن على يد طبيب أو ممرضة أو داية، ويعتبر ختان البنات جريمة يعاقب عليها القانون المصرى.