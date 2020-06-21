الحرية المصرى يواصل نشاطاته المكثفة بشمال سيناء لمواجهة كورونا (صور)

يواصل حزب "الحرية المصرى" من خلال أمانة الحزب بمحافظة شمال سيناء نشاطه المكثف لصالح جماهير وأهالي شمال سيناء.وأطلق الحزب مبادرة "معًا من أجل صحتنا" لتطهير وتعقيم دور رعاية الأيتام وشوارع مدينة العريش والمنشآت العامة ومنازل الأهالي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا برعاية الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصرى والمتحدث الرسمى باسم مجلس النواب، والنائب أحمد مهني أمين عام حزب الحرية والمهندس جمال عمرو أمين عام المحافظة، بمشاركة أمانة المرأة تحت قيادة منال زكي أمينة المرأة، وفريق صناع الإيجابية بأمانة الشباب تحت قيادة طه حمدان أمين عام الشباب.وصرح المهندس جمال عمرو، بأن أمانة الحزب بشمال سيناء تلقى دعمًا كبيرًا من قيادات الحزب على المستوى المركزى، مؤكدًا أن نشاط الحزب داخل سيناء يتم بمختلف المراكز والقرى على مستوى المحافظة.