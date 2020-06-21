الرئيس الروسى يشكر العاملين بالقطاع الطبى لجهودهم فى مكافحة كورونا

توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالشكر إلى العاملين بالفريق الطبي؛ نظرًا لجهودهم في التصدي لفيروس كورونا المستجد في البلاد، مؤكدًا أن المهمة التي يقومون بها في ظل تفشي جائحة كورونا لها أهمية تاريخية.وقال «بوتين»، في تصريحاته: «أهنئ جميع الروس بمناسبة يوم العاملين بالقطاع الطبي، كما أشكركم على عملكم المتفاني».وأضاف الرئيس الروسي، أن العاملين في القطاع الطبي سيظلوا طوال فترة تفشي الوباء على قدم المساواة مع زملائهم في الخدمة العسكرية خلال أصعب فترات الحرب التي عاشتها البلاد.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.