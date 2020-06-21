وفاة مواطن وإيجابية 13 حالة وتعافى 19 بالوادى الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 19 مواطنًا وخروجهم من عزل مستشفى الداخلة والخارجة العام ووفاة حالة لرجل يبلغ من العمر 60 عامًا، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات الإيجابية المسجلة لـ189 بدون الوفيات، و104 متعافين وخروجهم من الحجر الصحي و12 حالة وفاة منذ بداية الأزمة.وأشار "الزملوط" إلى أن الحالات الإيجابية المسجلة، اليوم السبت، جاءت نتيجة المخالطة بنسبة كبيرة بواقع 6 إصابات بمركز الخارجة و3 مواطنين بمدينة موط وحالة بكلا من قرية تنيدة وأخرى بقرية القديمة التابعتين لمركز بلاط وحالة بقرية المعصرة وكذلك قرية القصر بمركز الداخلة، لافتًا إلى ظهور أول 4 حالات من إجمالي الحالات الإيجابية الجديدة اليوم من الأطفال من 6 سنوات حتى 15 سنة، إصابة بالفيروس.كما شدد على ضرورة الحفاظ على الأطفال وعدم التهاون في إتباعهم الإجراءات الاحترازية.من جانبه أكد اللواء محمد الزملّوط محافظ الوادي الجديد، انتهاء مدة العزل المنزلي لـ 111 مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي، مشددًا على ضرورة تقليل السفر خارج المحافظة؛ إلا في حالات الضرورة القصوى لتجنب الإصابة، والالتزام بالإجراءات الوقائية في حال ذلك.