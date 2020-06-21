رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

حكاية زواج مديحة يسري ومصطفى والي.. "رمتها الصدف لليونان فأعجب بها.. والمصيف رقاه إلى مرتبة الزوج"

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:54 ص
مديحة يسري
مديحة يسري
ايهاب مصطفى
طباعة
بعد طلاقها من المطرب محمد فوزي قررت مديحة يسري عدم الزواج مرة أخرى، كان في جعبتها ثلاثة أزواج وهم المطرب محمد أمين، وفتى الشاشة أحمد سالم وأخيرا المطرب محمد فوزي، وبالفعل كانت نية يسري عدم الزواج مرة أخرى، ولكنا لم تعمل حساب الظروف، وشئ آخر اسمه الحب.

بدأت مديحة يسري توجه نشاطها للإنتاج السينمائي بجانب التمثيل، وامتد هذا النشاط للإشتراك في المهرجانات الدولية، فكانت تسافر في كل عام مع أفلامها التي تشترك بها في المهرجانات.

وحسبما ذكرت مجلة الكواكب أنه في عام 1961، حينما كانت مديحة عائدة من مهرجان الأفلام في الاتحاد السوفيتي تخلفت في اليونان، فاضطرت للنزول في فندق "كنج جورج"، وهناك التقت بعض الأصدقاء المصريين فتعرفت بهم، وكان من بينهم شاب لفت نظرها.

هو أيضًا انجذب لجمالها وجاذبيتها، وطريقة استقبالها للضيوف، كان الشاب اسمه مصطفى والي ويعمل ضابطًا بحريًا والذي أبدى إعجابه بمديحة، ولكنه لم يتحدث إليها بشأن الزواج.

وعادت مديحة إلى مصر ودارت الأيام، وتشاء الظروف أن تذهب مديحة إلى المصيف في الإسكندرية لقضاء إجازة الصيف، وتفاجأ بأن كابينة المعجب تجاور كابينتها.

وراحت قصة حب تولد وتكبر عبر شهور الصيف، وبالفعل أحست مديحة أنها أحبت، وهنا تقدم الضابط ليطلب يدها، ووافقت مديحة.

كان زوجها غيور جدًا واشترط عليها أن تعتزل الفن، ولأن مديحة كانت تحبه فوافقت في البداية، ولأنه ضابط بحري فكان لزاما عليه أن تكون أسفاره كثيرة للخارج، وهو الامر الذي ضايق مديحة، وبدأت تحس بالفراغ مرة أخرى وتحن إلى عالم الفن، ورجعت مديحة للفن مرة أخرى بعد اعتزال عامين كاملين، وكان الطلاق بسبب رجوعها بعد سنتان من الزواج.

موضوعات متعلقة

«أجبر خطيبها على تركها وراقبها من ثقب الباب».. كيف اصطاد الملك فاروق زوجته ناريمان؟

السيسى: الجيش المصرى رشيد وقادر على حماية أمن مصر القومى

«كونوا مستعدين».. أبرز رسائل السيسى من المنطقة الغربية

الصحة: 89 وفاة و1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصور

image description

الرئيس السيسى يشهد اصطفاف قوات المنطقة الغربية العسكرية

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

الأكثر قراءة

الجيش الليبي: القاهرة قادرة على ردع تركيا

خطاب مصر لمجلس الأمن: إثيوبيا تسعى لملء وتشغيل سد النهضة دون أي تدابير حماية

السيسي لرجال القوات المسلحة: كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل مصر أو خارجها (فيديو)

السيسي: مدينتا سرت والجفرة «خط أحمر»

إنفوجراف

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

أيام زمان

حكاية زواج مديحة يسري ومصطفى والي.. "رمتها الصدف لليونان فأعجب بها.. والمصيف رقاه إلى مرتبة الزوج"

مشاهد منسية (3).. أسرار خناقة أحمد زكي ونادية الجندي: «زوجها ضربه»

«نكل بي لغيرته من نجاحي».. لبنى عبدالعزيز علمت خبر طلاقها من مانشيتات الجرائد

مريم فخر الدين.. حجزت الضرائب على شقتها وزوجها يمتلك أحدث السيارات

نجم الساعة

مشاهد منسية (3).. أسرار خناقة أحمد زكي ونادية الجندي: «زوجها ضربه»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تردد قناة مصر التعليمية 2020 على "نايل سات"

خطوات تحميل تطبيق الصور FaceApp لتحويل الرجل إلى أنثى والعكس

5 وصايا للتغلب على مخاوف مرحلة التعايش مع كورونا

زواج افتراضى فى زمن كورونا.. شاب يقيم حفل زفافه عبر «إنستجرام»

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحرة.. بعد أن أكلت بثدييها!
د. رائد العزاوى
جيش مصر.. مواقف الشرف والعز من ليبيا
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية الأمريكية (2)
بسنت حسن
احنا بتوع الكورونا
المزيد

الثقافة

بلبولة بعد فوزه بجائزة الدولة في التفوق: «الشعر أعطاني لأنني أخلصت له»

مشروع كلمة للترجمة يصدر كتاب «الكون: استكشاف عالم الفلك»

إسلام البحيري: السيسي رجل عظيم بقدر مكانة مصر الكبيرة

لجنة المسرح عن فوز «الرملي» بجائزة النيل: الاختيار الذي طال انتظاره