حكاية زواج مديحة يسري ومصطفى والي.. "رمتها الصدف لليونان فأعجب بها.. والمصيف رقاه إلى مرتبة الزوج"

بعد طلاقها من المطرب محمد فوزي قررت مديحة يسري عدم الزواج مرة أخرى، كان في جعبتها ثلاثة أزواج وهم المطرب محمد أمين، وفتى الشاشة أحمد سالم وأخيرا المطرب محمد فوزي، وبالفعل كانت نية يسري عدم الزواج مرة أخرى، ولكنا لم تعمل حساب الظروف، وشئ آخر اسمه الحب.بدأت مديحة يسري توجه نشاطها للإنتاج السينمائي بجانب التمثيل، وامتد هذا النشاط للإشتراك في المهرجانات الدولية، فكانت تسافر في كل عام مع أفلامها التي تشترك بها في المهرجانات.وحسبما ذكرت مجلة الكواكب أنه في عام 1961، حينما كانت مديحة عائدة من مهرجان الأفلام في الاتحاد السوفيتي تخلفت في اليونان، فاضطرت للنزول في فندق "كنج جورج"، وهناك التقت بعض الأصدقاء المصريين فتعرفت بهم، وكان من بينهم شاب لفت نظرها.هو أيضًا انجذب لجمالها وجاذبيتها، وطريقة استقبالها للضيوف، كان الشاب اسمه مصطفى والي ويعمل ضابطًا بحريًا والذي أبدى إعجابه بمديحة، ولكنه لم يتحدث إليها بشأن الزواج.وعادت مديحة إلى مصر ودارت الأيام، وتشاء الظروف أن تذهب مديحة إلى المصيف في الإسكندرية لقضاء إجازة الصيف، وتفاجأ بأن كابينة المعجب تجاور كابينتها.وراحت قصة حب تولد وتكبر عبر شهور الصيف، وبالفعل أحست مديحة أنها أحبت، وهنا تقدم الضابط ليطلب يدها، ووافقت مديحة.كان زوجها غيور جدًا واشترط عليها أن تعتزل الفن، ولأن مديحة كانت تحبه فوافقت في البداية، ولأنه ضابط بحري فكان لزاما عليه أن تكون أسفاره كثيرة للخارج، وهو الامر الذي ضايق مديحة، وبدأت تحس بالفراغ مرة أخرى وتحن إلى عالم الفن، ورجعت مديحة للفن مرة أخرى بعد اعتزال عامين كاملين، وكان الطلاق بسبب رجوعها بعد سنتان من الزواج.