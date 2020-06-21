«جوجل» تضيف اختصارًا جديدًا لتسريع بدء المؤتمرات المرئية عبر منصة «مييت»

وسعت شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، اختصارات (دوت نيو) عبر متصفحات الويب لتشمل منصة المؤتمرات المرئية "جوجل مييت" التي طورتها الشركة خلال الأشهر الأخيرة لتلبية الطلبات المتزايدة للمستخدمين الذين يبحثون عن طريقة للتواصل في ظل الحجر الصحي المفروض عليهم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وبحسب موقع "ناين تو فايف جوجل" المعني بأخبار منتجات "جوجل"، فإنه كما هو الحال مع الاختصارات التي قدمتها الشركة من قبل مثل "دوكس دوت نيو" و"سلايد دوت نيو"، فإن مجرد كتابة عبارة "مييت دوت نيو" داخل متصفح الويب سيفتح مباشرة للمستخدم جلسة جديدة من جلسات منصة "جوجل مييت"، وهي إضافة صغيرة لكنها مفيدة لمن يستخدم هذه الأداة كثيرًا.وكما هو الحال مع اختصارات الباقة المكتبية "جوجل دوكس"، يستطيع المستخدم تخصيص أرقام معينة لعلامات المواقع بين الحسابات المتعددة؛ مثل الحسابات الشخصية والحسابات الخاصة بالعمل.وكانت "جوجل" قد أطلقت اختصارات "دوت نيو" في عام 2018 من أجل أدوات باقتها "جوجل سوت"، وأعلنت الشركة العام الماضي أنها ستوسع النظام ليشمل الشركات الأخرى.