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الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تعلن مغادرة 92 ألف وافد

الأحد 21/يونيو/2020 - 05:30 ص
الكويت
الكويت
وكالات
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قال مدير إدارة العمليات في الإدارة العامة للطيران المدني في مطار الكويت الدولي منصور الهاشمي، إن حوالي 92 ألف وافد بين مقيم ومخالف، غادروا البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وذكر أن هؤلاء غادروا الكويت خلال أبريل ومايو ويونيو من مطار الكويت الدولي عبر 600 رحلة جوية.

وأشار الهاشمي إلى أن "هناك طلبات تستقبلها الإدارة من دول وسفارات عدة، ترغب بتشغيل رحلات لعودة رعاياها إلى بلادهم، ونحن فور تلقينا الطلب نقوم بمنح الموافقة خلال 24 ساعة لتشغيل الرحلة لشركات الطيران، سواء المحلية أو دولية".

وأكد أنه "منذ بداية الأزمة لم يغلق المطار بشكل كامل، بل تم إيقاف الحركة التجارية للركاب فقط، مع استمرار رحلات البضائع التجارية التي تحمل المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، ومن ثم البدء برحلات إجلاء المواطنين من الخارج، وحاليا نعمل على رحلات مغادرة المقيمين في البلاد".

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