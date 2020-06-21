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الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خطة لاستئناف الدراسة وفق ضوابط احترازية فى الإمارات

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:43 ص
الدراسة في الإمارات
الدراسة في الإمارات
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اطلع مجلس التعليم والموارد البشرية بالإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على خطة وزارة التربية والتعليم وتصورها حول إمكانية إعادة فتح المؤسسات التعليمية.

وقال وزير التربية والتعليم الإمارات حسين بن إبراهيم الحمادي - خلال الاجتماع وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - "إن خطة إمكانية استئناف الدراسة في عموم المؤسسات التعليمية في الدولة بما في ذلك إمكانية إعادة فتح المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة "مدارس وجامعات " ستكون في سبتمبر المقبل وفق الضوابط والاشتراطات الاحترازية واعتمادا على تقييم المتغيرات الخاصة بفيروس كورونا المستجد وتبعا للاشتراطات الصحية الصادرة عن الجهات المعنية".

وأضاف الحمادي "أن خطة إمكانية إعادة فتح المؤسسات التعليمية ستتم وفق خطوات مدروسة وضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة بالدولة لمواجهة الفيروس والتي تضع صحة وسلامة الطلاب والكادر التعليمي والإداري والمجتمع على رأس أولوياتها".

وأكد حرص الوزارة على ضمان أعلى معايير الحماية والأمان للطلبة والكادر التعليمي والاداري وعمال المساعدة من خلال تعقيم المنشآت والمرافق التعليمية والمواصلات على مستوى الدولة وفق إرشادات وزارة الصحة ووقاية المجتمع وتعليمات الهيئة الوطنية للكوارث والأزمات وتلك الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وأشاد مجلس التعليم والموارد البشرية بجهود وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية والهيئات التدريسية بجميع مدارس وجامعات الدولة الحكومية والخاصة وكوادرها التعليمية والإدارية وبالتعاون الذي أظهره أولياء الأمور والطلبة في تطبيق نظام "التعليم عن بعد".

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