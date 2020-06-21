تعافى 32 حالة من فيروس كورونا بمستشفيات عزل أسوان

شهدت المستشفيات المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد على مستوى محافظة أسوان، خلال اليومين الفائتين، خروج 32 حالة جديدة على مدار يومين، بعد تعافيهم من الفيروس القاتل وتماثلهم للشفاء التام.ويشهد محيط مستشفى أسوان التخصصي تشديدات أمنية مكثفة لتأمين المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال فترة علاجهم.وخلال الفترات الماضية تم بدء تجربة سحب عينات دم «بلازما» من عدد من الشباب المتعافين من فيروس كورونا، للمساهمة في علاج الحالات الحرجة المصابة بالوباء بمستشفى أسوان التخصصي «الحجر الصحي».وكانت وزارة الصحة، أعلنت بدء تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافيين من الفيروس، لعلاج الحالات الحرجة.