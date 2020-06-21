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الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أول تعليق من الإعلامى خالد أبوبكر بعد إعلان الأزهر مقاطعة برنامجه

الأحد 21/يونيو/2020 - 02:46 ص
خالد أبوبكر
خالد أبوبكر
أحلام عبدالرحمن
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رد المحامي والإعلامي خالد أبوبكر، على بيان مكتب شيخ الأزهر الشريف، والإعلان عن الملاحقة القضائية ومقاطعة برنامجه، بسبب استضافته للمفكر الدكتور طارق حجي، وانتقاده للأزهر الشريف.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "استقبلنا المفكر الكبير الدكتور طارق حجي الأسبوع الماضي، وعرضنا وجهه نظره.. ونحن في الإعلام نحترم وجهات النظر ووجهات النظر الأخرى.. ولكن فوجئنا ببيان صادر عن المكتب الإعلامي لمكتب شيخ الأزهر يتحدث عن مقاطعة لهذا البرنامج ووصف لضيف البرنامج بألفاظ اختارها المكتب الإعلامي لشيخ الأزهر ويتحدث عن احتفاظه بحقه للملاحقة القانونية".

وعلق أبو بكر، قائلًا: "نكن كل احترام وتقدير وتبجيل لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وقدر ومكانة الأزهر الشريف، لكن إذا كنتم تتحدثون عن ملاحقة قضائية فأنت جيت في ملعبى، لا يوجد ملاحقة قضائية لصاحب رأي وأعلم القانون وعما اتحدث.. أما عما تحدث به الضيف، فهذا هو رأي الضيف، ومن حقك أن ترد".

وأضاف: "لم نعتد أن نستضيف أشخاص ضد الأزهر، وأعدكم أنني سأخصص الأسبوع ده بالكامل الأحد والإثنين والثلاثاء للرد على طارق حجي إذا قبل الأزهر ذلك.. وأقسم بالله إن كلام علمائهم في الفاصل كان غير الكلام على الهواء، ولأن المجالس أمانات لن أقول عما تحدثوا به، ولكنني أحلم باليوم الذي أرى فيه نقد صريح لرؤساء الدول".

وتابع: "انتقاد الرؤساء حقي.. ولكن الانتقاد بأدب وأقدر قيمة وقامة الأزهر الشريف، ولكن حقي أن انتقد طالما أنه بأدب، وأقدر قيمة الأزهر، وأتحدث عن الموضوع كنقد لفكرة.. عادي إيه المشكلة؟ هل ينقص في الاحترام شيء؟. وإذا كانت البيانات تلقى بهذا الشكل وملاحقة قضائية فأكيد لم تدرسوا كلامكم كويس".

واختتم: "سأنتقد أي شخص، وسننقد أي مؤسسة على أرض مصر سواء رئاسة الجمهورية أو أجهزة سيادية أو النيابة العامة لأنها من صنع البشر، وذلك حفاظًا على ما نؤمن به من مبادئنا وطالما لم نتجاوز".

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