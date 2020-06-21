موسكو تسجل 32 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا، اليوم السبت، عن تسجيل 32 وفاة جديدة بين مصابي فيروس كورونا في موسكو، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف و597 حالة منذ بدء انتشار الوباء.وتستمر المعدلات اليومية للوفيات بفيروس كورونا في موسكو بالانخفاض، حيث تم تسجيل 34 وفاة يوم الجمعة و48 وفاة الخميس و49 الأربعاء الماضي.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.