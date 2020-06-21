«جوجل» تنهى تجربة خدمة طباعة الصور الرقمية عبر الإنترنت

تعتزم شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، إنهاء البرنامج التجريبي لإحدى خدماتها المعنية بطباعة الصور الرقمية من مكتبات "صور جوجل".وذكر موقع "درويد لايف" الإلكتروني أن "جوجل" أرسلت إشعارًا لمشتركي الخدمة المعتمدة على الاشتراكات والتي أطلقت في الولايات المتحدة في فبراير الماضي مقابل 7.99 دولار أمريكية، تنبههم فيها إلى أن الخدمة ستتوقف عن العمل بعد 30 يونيو الجاري.ولم يتضح بعد ما إن كانت "جوجل" ستعيد إطلاق الخدمة على نطاق أوسع في المستقبل أم لا أو أنها ستوقفها عن العمل نهائيًا.وكانت خدمة الطباعة تسمح للمستخدمين باختيار الصور التي يجب أن توليها الخدمة أولوية في اختيار المطبوعات، حيث تعرض عددا من الخيارات منها "الأشخاص والحيوانات الأليفة" و"المناظر الطبيعية" و"مقتطفات من كل شيء"، وكان بإمكان المستخدم تعديل الاختيارات قبل طباعة الصور.