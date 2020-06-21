أهالى طبرق يطالبون السيسى بمنع ميليشيات أردوغان من التوجه نحو سرت

أذاعت فضائية "سكاي نيوز بالعربية"، بيانًا لأهالي ونشطاء مدينة طبرق، أعلنوا فيه عن تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، في قراره بمنع الميليشات المدعومة من أردوغان بالتوجه نحو سرت والجفرة.وأعلن نشطاء طبرق أن، مؤسسات المجتمع المدني وحكماء وأعيان ومشايخ وسكان مدينة طبرق، يؤيدون كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لوقوفه إلى جانب الشعب الليبي ضد الغزو التركي والميليشيات السورية.وأضافوا:"نشكر جمهورية مصر العربية، وهو ليس غريبا عن أهل مصر، حفظ الله مصر وحفظ الله ليبيا، والمجد والخلود للشهداء، تحيا مصر".وكان الرئيس السيسي، قال أمس السبت، على هامش تفقد المنطقة العسكرية الغربية، أنه لو تم إعطاء الأوامر للقوات المسلحة المصرية للدخول للأراضي الليبية ستدخل ومعها شيوخ القبائل الليبية على الفور، ومتى ينتهي عملها ستعود مرة أخرى.