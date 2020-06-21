حميد الشاعرى يدعم رؤية مصر لوقف إطلاق النار فى ليبيا

عبر الموسيقار حميد الشاعري عن حبه الشديد لمصر، خاصة بعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن أمن مصر القومي، مؤكدًا أن أمن وسلامة ليبيا من أمن مصر.وكتب «الشاعري»، على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»: «الله الله الله.. يا أم الدنيا»، وكانت ردود وتعليقات جمهوره كلها تتضمن عبارات «تحيا مصر وليبيا ومصر وليبيا نسيج واحد ولدليل على كدة أجمل فنان عرفته مصر الكابو حميد الشاعري».وعلى الرغم من أن حميد الشاعري هو فنان من أصول ليبية، حيث إنه من أب ليبي وأم مصرية؛ إلا أن ملايين المصريين يعرفونه كمصري من خلال تواجده وحبه لمصر وإثراء الفن المصري بمئات الأعمال الموسيقية التي أثرت في أجيال كثيرة خلال ربع القرن الماضي، وتقديمه للساحة الفنية العديد من نجوم الموسيقى والطرب حتى وقتنا الحالي.و«حميد» قدم أعمال وطنية كثيرة كملحن وكمغني من بينها أغنية «أنا مصر» التي غناها مع الفنان علاء عبد الخالق وكانت مطلع الأغنية: «أنا كل شبر في أرض مصر وكل حارة.. أنا الهرم وسبع آلاف سنة حضارة.. حجر أساس العلم بإيديا أتبني.. وسبقت بيه كل الوجود وبقيت منارة».