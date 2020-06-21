التحرير الصوفى يعلن تأييده للسيسى فى مواجهة الأطماع التركية بليبيا

أعلن حزب "التحرير الصوفي" تأييده الكامل والمطلق للقيادة السياسية في اتخاذ ما تراه مناسبًا وضروريًا لمواجهة الأطماع والعدوان والتدخل المشين لدولة تركيا في الشأن الليبي وتهديدها لسلامة أراضي وسلامة شعب ليبيا الشقيق وتهديده بالتبعية للأمن القومي المصري، حيث أن أمن مصر وليبيا أرضًا وشعبًا جزء لا يتجزء.كما أعلن الحزب على لسان رئيسه الدكتور محمد علاء الدين ماضي أبو العزائم، تأييده الكامل والمطلق للقيادة السياسية في إتخاذ ما تراه من تدابير واجبة ولازمة لمواجهة رعونة النظام الأثيوبي وتعديه السافر على حقوق دول المصب مصر والسودان في مياة النيل ما يهدد الأمن القومي المصري والسوداني متجاهلة بذلك حقوق الدولتين التاريخية في مياة النيل العظيم وضاربة بعرض الحائط الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية المستقرة.وأعلن الحزب، عن ثقته الكاملة في حسن معالجة القيادة السياسية للوضع الراهن ويعلن دعمه المطلق أعضاءًا وقيادات لكل القرارت الحالية والقادمة دفاعًا عن سلامة الوطن وأراضيه، قائلًا إن هذا موقفنا وواجبنا في ظل تلك الظروف المعقدة والخطيرة التي يتعرض لها وطننا إحكامًا منا لوحدة صف الجبهة الداخلية خلف قيادة مصر.