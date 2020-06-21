السودان: تسجيل 164 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل 164 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 وفيات، بينما تعافى 121 حالة.وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 107 إصابات في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 10 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 281 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 8580 حالة، بينها 521 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 3325 شخصًا.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.