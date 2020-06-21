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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

افتتاح موزع كهرباء للممشى الشاطئ بمدينة العلمين (صور)

الأحد 21/يونيو/2020 - 12:34 ص
الممشى الشاطئ بمدينة
الممشى الشاطئ بمدينة العلمين
علا العلاف
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أجرى المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جولة بمدينة العلمين الجديدة، برفقة المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس الهيئة.

وخلال الجولة، تفقد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كباري وادي النطرون وسيدي عبد الرحمن والطريق الساحلي إسكندرية مطروح أمام قرية مارينا، مشددًا على الانتهاء من كافه أعمال الرصف والتشطيبات في المواعيد المحددة.

وافتتح وفد هيئة المجتمعات العمرانية موزع كهرباء رقم ١ للممشى الشاطئ، كما تم المرور على برج سياك ثم أبراج درة مرورًا بأبراج حسن علام، وذلك لمتابعة أعمال التشطيبات، حيث اتجه لمتابعة التشطيبات النهائية للمنطقة الترفيهية.

و أنهى «عمارة» الجولة بزيارته للداون تاون لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية، موكدًا على الانتهاء بالموعد المحدد والالتزام بجوده التشطيبات.
الممشى الشاطئ بمدينة العلمين
الممشى الشاطئ بمدينة العلمين
الممشى الشاطئ بمدينة العلمين
الممشى الشاطئ بمدينة العلمين
الممشى الشاطئ بمدينة العلمين
الممشى الشاطئ بمدينة العلمين
الممشى الشاطئ بمدينة العلمين
الممشى الشاطئ بمدينة العلمين
الممشى الشاطئ بمدينة العلمين
الممشى الشاطئ بمدينة العلمين

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