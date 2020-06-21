الرئيس التونسى يبدأ زيارة عمل إلى فرنسا.. الإثنين

يبدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد، زيارة عمل إلى فرنسا بعد غد الإثنين، بدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث سبل التعاون بين البلدين وأزمة فيروس كورونا.وذكرت وكالة الأنباء التونسية، أن الرئيسين التونسي والفرنسي سيناقشان التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لأزمة فيروس كورونا، فضلًا عن الخطط المزمع تنفيذها في مرحلة ما بعد الجائحة، كما سيمثل اللقاء بين الرئيسين مناسبة للتباحث حول وضع الجالية التونسية بفرنسا التي تضم حوالي مليون تونسي، إلى جانب مسألة تسهيل تنقل التونسيين، لا سيما منهم الطلبة والباحثين ورجال الأعمال نحو فرنسا.ويحضر الرئيس التونسي، يوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا بين وفد بلاده والفرنسي بقصر الإليزية، ويجري إثر ذلك محادثة ثنائية مع نظيره الفرنسي.ويتضمن برنامج الزيارة كذلك، إقامة مأدبة عشاء على شرف رئيس الجمهورية والوفد المرافق له، ويجري سعيّد في اليوم الثاني من الزيارة حوارا مع الصحيفة الفرنسية «لوموند» يعقبه زيارة إلى معهد العالم العربي، ولقاء مع الجالية التونسية بفرنسا.