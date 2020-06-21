الغربية تنفذ تطويرًا لمنطقة السيد البدوى تنشيطًا للسياحة الدينية

تنفذ محافظة الغربية مشروعًا لتطوير منطقة السيد البدوي ذات الطابع الديني، فيما أجرى المحافظ جولة بالمنطقة والتي انتهت منذ قليل، رافقه خلالها نائبه الدكتور أحمد عطا.وصرح المحافظ بأن، من المقرر عمل ممشى حضاري يليق بالمنطقة لكي تكون منطقة ذات طابع أثري بهدف تنشيط السياحة الدينية، وجذب الزوار من مختلف المحافظات.وقال الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية إن، أعمال التطوير تشمل تطوير واجهات المحلات ورفع كفاءتها وعمل شكل موحد لها، وتغيير أرضيات الشارع كاملة، إلي جانب تخصيص نقاط ومنافذ لبيع الهدايا المرتبطة بالنواحي الدينية.