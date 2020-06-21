تركيا: 22 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 22 وفاة و1248 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، خلال اليوم الأخير.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" أشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 4927 حالة وأن عدد المصابين الإجمالي بلغ 186 ألفا و493 شخصًا.وأشارت وزارة الصحة إلى أن 781 مصابًا داخل أقسام العناية المركزة في الوقت الحالي، و318 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.